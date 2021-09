Der Kommandant war laut Enkel Tilmann überraschend aufgeschlossen. Er sagt zu seiner Großmutter: "Yes mam, you‘re right. But we need maps." Also besorgt Emmy Schwartzkopff die geforderten Karten. Und was dann passiert, klingt zu kitschig, um wahr zu sein. In den Erzählungen von Emmy Schwartzkopff soll der Kommandant daraufhin zu einer großen Karte in seinem Büro gegangen sein und mit einem Radiergummi die falsche Grenze wegradiert haben. Mit einem roten Stift soll er anschließend die Grenze in der Mitte der Aller gezogen haben. Dort blieb sie dann bis zum Mauerfall 1989. "So hat meine Großmutter den Hof gerettet. Wir lebten fortan in der englischen Zone und ich bin in Westdeutschland aufgewachsen", erzählt Tilmann Schwartzkopff.

Die Aller am Rande von Oebisfelde ist schon seit Jahrhunderten ein Grenzfluss. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel