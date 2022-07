In einem weiteren Fall hatte ein Mann aus Allstedt allein gut 141.000 Euro an Betrüger verloren. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 47-Jährige Opfer eines Anlagenbetruges im Zusammenhang mit Kryptowährung. Insgesamt belaufen sich die Schäden durch Anlagebetrug mit Kryptowährungen in Deutschland laut einem Bericht der Tagesschau auf Hunderte Millionen Euro.