Brückentag Hallenser machen aus Brücken Flaniermeilen

10. Mai 2024, 15:52 Uhr

In Halle wurden die Brücken am Riebeckplatz gesperrt und für einen Tag in Flaniermeilen umgewandelt. Die Hallenser konnten sich hier über eine Neugestaltung des Viertels informieren. Ein Verkehrschaos blieb aus.