Auf Sachsen-Anhalts Straßen werden in dieser Woche wieder verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wie das Innenministerium mitteilte, beteiligt sich die Polizei des Landes erneut an einer europaweiten Kontrollwoche "Roadpol". Bei der letzten Aktion im April waren in Sachsen-Anhalt mehr als 4.800 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. Rund 170.000 Fahrzeuge wurden kontrolliert.