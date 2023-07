Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Sachsen-Anhalt hat kritisiert, dass im Land nur Kommunen über 20.000 Einwohner Geschwindigkeitskontrollen im Straßenverkehr durchführen dürfen. Wie der Landesvorsitzende Olaf Sendel MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sei diese Regelung für die Verkehrssicherheit nicht gut. Die Kontrolltätigkeit müsse sich immer am Bedarf orientieren und nicht an der Größe der Städte, so Sendel.