In den App-Stores von Google und Apple finden sich zahlreiche sogenannter Blitzer-Apps. Sie warnen die Autofahrerinnen und -fahrer vor kommenden Blitzern und geben Hinweise zur erlaubten Geschwindigkeit oder der Entfernung des kommenden Blitzers. Sie während der Fahrt zu nutzen, sei den Fahrerinnen und Fahrern seit Jahren verboten, erklärt der Jurist und Rechtsredakteur von Stiftung Warentest, Michael Sittig.

Doch es gebe noch ein zweites Szenario: "Der Beifahrer öffnet auf seinem Handy die App, legt das Handy dann so auf die Mittelkonsole, dass auch der Fahrer das Ergebnis der Radarwarnung – also die App – sieht und nutzt eben nicht sein eigenes Gerät, sondern das des Beifahrers", erklärt Sittig. Aber ist das legal? Laut dem Juristen gab es dazu jetzt die erste große Entscheidung dazu am Oberlandesgericht Karlsruhe: Auch das ist nicht erlaubt.