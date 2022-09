Zuletzt hatte das Land im vergangenen Jahr eine Zuweisung in Höhe von rund 26,8 Millionen Euro erhalten. Davon sollen etwa 16 Millionen Euro für den Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum ausgegeben werden. Außerdem könnten Kultureinrichtungen profitieren. So sollen beispielsweise Sanierungsmaßnahmen im Salzlandmuseum Schönebeck, an den Laubenganghäusern in Dessau-Törten, auf dem Domplatz in Naumburg, am Havelberger Dom und an der Stiftskirche Hamersleben unterstützt werden. Dafür stehen insgesamt rund 5,4 Millionen Euro zur Verfügung.