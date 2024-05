Die Bockwindmühle ist 1843 in Zillbeck errichtet und 1886 von Gustav Haering nach Etingen umgesetzt worden. Die Mühle wurde 1929 modernisiert und wurde bis 1941 per Wind betrieben, bis Ende der 1950er Jahre per Elektroantrieb.

Zu dieser Zeit ist die Mühle ein wichtiger Treffpunkt im Dorf. Die Kinder aus dem Ort haben oft geholfen und holten fertiges Schrot für die Tiere im Handwagen ab.



Die Mühle war auch großes "Kinderzimmer" erinnert sich Ilse Thurmann. Die gebürtige Eingerin spielte damals mit ihren Freunden an der Mühle. "Der Müller war zwar etwas eigen, aber wir durften auch in die Mühle. Dort lagen immer viel Jagdzeitschriften, die wir uns ansehen durften". Außerdem spielten sie Verstecken, das ging auf dem Mühlengelände besonders gut. Doch in den 50er Jahren stellte die Mühle den Betrieb ein und ihr Verfall begann.

Bildrechte: Thorsten Neitzel