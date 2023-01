Wissenschaftler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg haben die Grundlage für das Kompetenzzentrum erarbeitet. Das Modellprojekt wird bis Ende November 2025 mit insgesamt 327.000 Euro gefördert. Eine Hälfte des Geldes kommt dabei vom Land, die andere von der sozialen und privaten Pflegeversicherung. "Wir sind dankbar, dass wir im Land Sachsen-Anhalt auf diesem Wege gesellschaftlich wirksam werden dürfen", so die Direktorin des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft, Gabriele Meyer.

Demenz ist die häufigste und folgenreichste psychiatrische Diagnose im Alter. In Sachsen-Anhalt wird die Zahl der Betroffenen aktuell auf rund 54.500 Menschen geschätzt. Gemessen am Anteil der Gesamtbevölkerung liegt Sachsen-Anhalt zusammen mit Sachsen bundesweit an der Spitze.