Landrat Markus Bauer (SPD) sagte, sachlich könne man die getroffenen Entscheidungen mit Blick auf die sich ändernden Rahmenbedingungen nachvollziehen. Er sprach damit die Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an, die beispielsweise in kleinen Krankenhäusern nur noch ambulante Behandlungen vorsehen und keine stationären Aufnahmen.

Allerdings müsste man in die Lage versetzt werden, diesen Veränderungsprozess kommunikativ im Sinne der Sache zu begleiten, erklärte Bauer. Das sei nicht möglich gewesen, da Ameos den Kreis erst am Montag informiert habe. Nach seinem Verständnis ist das nicht der Umgang, den man als Vertreter der Region erwarten dürfe.

Auch müssten verbundene Auswirkungen auf die Ameos-Standorte im Salzlandkreis so früh und so transparent wie möglich kommuniziert werden. Ansonsten würden unnötig Ängste und Sorgen in der Bevölkerung geschürt, so Landrat Bauer.