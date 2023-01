Derzeit leben in Deutschland schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. Man geht davon aus, dass sich diese Zahl bis 2050 auf bis zu 2,8 Millionen erhöhen wird. Bei der Betreuung von demenzkranken Menschen sind dabei nicht nur pflegerische und medizinische Aspekte zu betrachten, sondern auch psychosoziale. Die Studie weist darauf hin, dass sich gute regelmäßige Kontakte und gemeinsame Aktivitäten, die das soziale Miteinander fördern und Menschen mit Demenz aktiv am Alltag teilhaben lassen, positiv auf Demenzsymptome auswirken. Ebenso wichtig ist die Akzeptanz und Integration in die Gesellschaft. Die Forschenden bezogen in ihrer Arbeit sowohl Mitarbeitende aus Pflege und medizinischer Versorgung als auch Ehrenamtliche und betreuende Angehörige in Fokusgruppendiskussionen ein.