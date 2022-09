Eine Sprecherin auf der Demo in Aschersleben fühlt sich an den Herbst 1989 erinnert. Bildrechte: MDR/Thomas Vorreyer

In Aschersleben sind am Montagabend mehrere hundert Menschen zusammengekommen, berichtet ein MDR-SACHSEN-ANHALT-Reporter. Eine ältere Dame sagte am Mikrofon, sie habe schon bei der Friedlichen Revolution in der DDR gesprochen und setzte die heutige Situation mit '89 gleich.



Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Roi sprach ebenfalls zu den Demo-Teilnehmenden, stellte sich aber nicht als Abgeordneter vor. Roi sprach sich gegen Russland-Sanktionen und Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Die Bundesregierung habe finanzielle Sorgen der Bevölkerung nicht im Blick und müsse zurücktreten. "Da werden wir auch deutlich radikaler", so Roi.



Nach nur zwei Reden setzte sich der Zug in Bewegung. Auf Bannern und Plakaten stand unter anderem: "Wir sind der Antikörper gegen das System", "Rente statt Rüstung", "Deutschland säubern. Weg mit dem grünen Dreck".