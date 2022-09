Anmelder oft vom Verfassungsschutz beobachtet

Fakt ist aber auch: Teilweise werden Anmelder dieser Demos vom Verfassungsschutz beobachtet. In der Landeshauptstadt Magdeburg waren für den vergangenen Montagabend vier Demonstrationen angekündigt, wie die Polizei mitteilte. Die größte Veranstaltung am Domplatz ist von der AfD angemeldet worden. In Sachsen-Anhalt beobachtet der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall.

Prüf- und Verdachtsfall des Verfassungsschutzes Eine Partei oder Organisation kann zum Prüffall werden, wenn die Behörden erste Anzeichen für extremistische Bestrebungen erkennen. Bei einem Prüffall ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln grundsätzlich nicht erlaubt.



Wird eine Organisation dagegen zum Verdachtsfall erklärt, dann ist der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel möglich, aber nur sehr eingeschränkt: Gestattet ist dann zum Beispiel eine Observation, ebenso das Einholen bestimmter Informationen von Behörden.



Während bei Verdachtsfällen personenbezogene Daten gespeichert werden können, werden bei Prüffällen keine so genannten Personenakten angelegt.

An einer linken Demonstration des Gewerkschaftsbündnisses FAU haben etwa 80 Menschen teilgenommen. Das Bündnis wird vom Verfassungsschutz dem "gewaltorientierten Linksextremismus" zugeordnet. In Halle hatten sich rund 1.100 Menschen zusammengefunden. Angemeldet war die Demonstration vom Bündnis "Bewegung Halle", das auch durch die Behörde beobachtet wird – in der Kategorie "verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates".

Organisatoren haben Recht auf Anonymität

Dagegen ist beispielsweise unbekannt, wer am vergangenen Montag die Demonstration in Aschersleben angemeldet hat. "Zu Anmeldern von Demonstrationen geben wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft", teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Auch das Landratsamt Saalekreis verweigert Auskünfte über den oder die Anmelder der Demo in Querfurt.

Versammlungsfreiheit In Deutschland kann grundsätzlich jeder Bürger demonstrieren. Dies ist ein in der Verfassung verbrieftes Grundrecht. Allerdings steht das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit unter Gesetzesvorbehalt. Heißt: Durch ein Gesetz hat eine Kommune unter bestimmten Bedingungen Einfluss auf den Ablauf einer Demonstration oder Kundgebung nehmen.



Nach Landesversammlungsgesetz ist jeder Veranstalter einer Kundgebung unter freiem Himmel oder eines Aufzugs verpflichtet, das Vorhaben 48 Stunden vor dessen Bekanntgabe beim Ordnungsamt der betreffenden Kommune anzumelden.



Das Amt kann dann die Demonstration ohne Einschränkungen oder unter Auflagen genehmigen bzw. ein Verbot verhängen. Dies allerdings nur dann, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung "unmittelbar" gefährdet ist. Gegen die Verbotsverfügung kann der Veranstalter Widerspruch einlegen und die Entscheidung von einem unabhängigen Gericht überprüfen lassen.