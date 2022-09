Der DGB in Sachsen-Anhalt will sich montags vorerst nicht an den Demos beteiligen – plant aber unabhängig davon Kundgebungen. (Archivfoto)

Der DGB in Sachsen-Anhalt will sich montags vorerst nicht an den Demos beteiligen – plant aber unabhängig davon Kundgebungen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Der DGB kündigte außerdem an, in den kommenden Wochen selbst große Kundgebungen unabhängig von den aktuellen Demos veranstalten zu wollen.

Erst am Montagabend waren landesweit erneut mehrere Tausend Menschen in Sachsen-Anhalt auf die Straße gegangen. Sie forderten ein Ende der hohen Energiepreise und teilweise auch der Sanktionen gegen Russland. In Magdeburg nahmen nach Angaben der Polizei rund 3.000 Menschen an unterschiedlichen Versammlungen teil, in Halle gut 1.000. In Aschersleben wurden rund 1.700 Menschen gezählt. Von Störungen berichtete die Polizei nicht.