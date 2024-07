Beim Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Autobahn 9 sind mehrere Menschen schwer verletzt worden, unter ihnen ein zehn Jahre altes Kind. Wie die Polizeiinspektion in Dessau am Sonntag mitteilte, war es Samstagabend nahe Sandersdorf-Brehna zu dem Unfall gekommen. Vier Autos seien beteiligt gewesen.

Den Angaben zufolge hatten eine Frau und ein Mann auf nasser Fahrbahn kurz hintereinander die Kontrolle über ihre Autos verloren. Ein Auto sei daraufhin in die Leitplanke gerutscht, der zweite Wagen in ein anderes Auto gekracht. Ein weiteres Fahrzeug sei durch die umherfliegenden Trümmerteile beschädigt worden. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war in Richtung Berlin bis in die Nacht gesperrt.