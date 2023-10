Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden demnach neben dem Tresor weiteres Diebesgut sowie Betäubungsmittel gefunden. Das Diebesgut soll von Einbrüchen in Arztpraxen, Einkaufsmärkten, Kanzleien, Firmen und Schulen sowie der Feuerwehr in Köthen stammen. Laut Angaben der Polizei habe der polizeibekannte Mann gestanden und befinde sich derzeit in Untersuchungshaft.