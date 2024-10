Bildrechte: MDR/Sven Stephan

"Irrweg der Moderne" AfD scheitert im Landtag mit ihrem Antrag zum Bauhaus-Erbe

25. Oktober 2024, 12:30 Uhr

Die AfD in Sachsen-Anhalt ist mit ihrem Antrag zu einer kritischen Neubewertung des Bauhauses im Landtag gescheitert. Mit Blick auf das 100. Jubiläum am Standort Dessau im kommenden Jahr hieß es in dem Antrag unter anderem, eine einseitige Glorifizierung des Bauhaus-Erbes sei abzulehnen. Für den Antrag stimmte lediglich die AfD, alle anderen Fraktionen stimmten dagegen. Kritik an dem Antrag kam auch von Bauhaus-Experten.