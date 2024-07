Seit 36 Jahren macht er den Job nun schon, zunächst im alten Museumsbau in Köthen, seit 1996 im Schloss. Wer zu Emi will, muss hinabsteigen. Denn seine Werkstatt liegt im Keller des Schlosses.

Nach jahrelanger Restaurierung ist dieser 2018 wiedereröffnet worden. Auch Emi erhielt eine Einladung und war mächtig stolz: "Ich habe mich richtig in Schale geworfen mit Anzug und Fliege. Einige haben mich gar nicht erkannt, weil sie mich nur in Arbeitskluft kennen."

Der Hausmeister hat sie mit Nutella in eine Falle gelockt. "Die Mäuse stehen total darauf, so wie ich übrigens auch", fügt er laut lachend hinzu und betont, dass es eine Lebendfalle war. "Die sind so putzig die Mäuse, und so eine Schlossmaus kann man doch nicht töten, die habe ich wieder ausgesetzt."