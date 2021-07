In Dessau-Roßlau wird eine Straße nach historischem Vorbild umgebaut. Am Mittwoch gab es den symbolischen ersten Spatenstich. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT entstehen am Albrechtsplatz im Norden der Stadt ein Kreisverkehr samt Blumeninsel und eine begrünte Ruhezone. Außerdem wird der Platz mit Mosaiksteinen gepflastert, Bänke und Lichtsäulen werden aufgestellt und neue Radwege gebaut.