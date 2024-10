In Lutherstadt Wittenberg soll eine Familien-Tagesklinik für psychisch Erkrankte entstehen. Für den Neubau auf dem Gelände der Bosse Klinik stellt das Land Sachsen-Anhalt 3,6 Millionen Euro bereit. Der Fördermittelbescheid dazu soll am Donnerstag, dem "Welttag der seelischen Gesundheit" , übergeben werden. 2026 soll die Familientagesklinik fertig sein.

Nach Angaben der Bosse Klinik können dort bis zu acht Familien gleichzeitig in einer Gruppe behandelt werden. Somit hätten Eltern und Kinder, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, einen geschützten Raum für Heilung und langfristige Unterstützung. Bislang fehle ein derartiges Angebot in der Region Wittenberg.

Im August 2024 war in Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel eine Tagesklinik für psychisch Erkrankte eröffnet worden. Laut dem Salus-Fachklinikum Uchtspringe wurde dafür die frühere Kinderklinik in Gardelegen umgebaut und saniert. Insgesamt stehen demnach dort 20 Plätze für erwachsene Patienten bereit, die etwa an einer Depression oder Angststörungen leiden. Weitere Tageskliniken im Norden Sachsen-Anhalts gibt es bereits in Salzwedel, Seehausen und Stendal.