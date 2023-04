Zu spät und zu langsam?

"Man hätte das Sondervermögen viel früher auf den Weg bringen und die Maßnahmen dann auch zügig umsetzen müssen", kritisiert der Landesvorsitzende des Bundes der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt, Ralf Seibicke. Stattdessen habe die Landesregierung versucht, Ende 2021, also relativ am Ende der Pandemie, alle möglichen Maßnahmen mit einem Corona-Bezug zu versehen und das Sondervermögen zu nutzen, um den planmäßigen Haushalt zu entlasten.

Ralf Seibicke vom Bund der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt sieht das Corona-Sondervermögen als möglichen Verstoß gegen die Schuldenbremse. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Das ist eindeutig ein Weg gewesen, um die Schuldenbremse zu umgehen", sagt Seibicke. Die Schuldenbremse verbietet es dem Land Sachsen-Anhalt normalerweise, neue Kredite aufzunehmen, um kommende Generationen nicht zu überlasten. Ausnahmen sind lediglich in außergewöhnlichen Notsituationen erlaubt.

Landesrechnungshof kritisiert fehlenden Corona-Bezug

Auch der Landesrechnungshof zweifelt bei vielen Maßnahmen am tatsächlichen Zusammenhang zur Corona-Pandemie. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT teilt die Finanzkontrollbehörde mit, dass man bereits im Februar 2022 jede Maßnahme "nach einem internen Ampelsystem" auf einen Bezug zur Corona-Pandemie hin überprüft habe.

Von den zunächst 63 geplanten Maßnahmen im Sondervermögen haben wir bei mehr als der Hälfte keinen ausreichenden Bezug zur Corona-Pandemie finden können. Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt

Das Ergebnis: "Von den zunächst 63 geplanten Maßnahmen im Sondervermögen haben wir bei mehr als der Hälfte keinen ausreichenden Bezug zur Corona-Pandemie finden können", schreibt ein Sprecher des Landesrechnungshofes. Man zweifele nicht am grundsätzlichen Sinn der kritisierten Projekte. Diese hätten allerdings nach Auffassung des Landesrechnungshofes aus dem regulären Haushalt des Landes finanziert werden müssen.

Finanzminister Michael Richter (CDU) weist die Kritik zurück: "Das Sondervermögen ist dazu da, uns besser auf eine weitere Corona-Welle oder andere Naturkatastrophen vorzubereiten, die in der Zukunft möglicherweise auf uns zukommen. Wir haben die Maßnahmen so begründet, dass sie die Schuldenbremse nicht verletzen", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT. Finanzminister Michael Richter (CDU) sieht die Schuldenbremse nicht verletzt. Bildrechte: dpa

15 Millionen für Bauprojekte an den Unis

In Hessen und Rheinland-Pfalz hatten Oppositionsfraktionen gegen die dortigen Corona-Sondervermögen geklagt. Daraufhin waren in beiden Bundesländern Teile der Sondervermögen höchstrichterlich für teilweise verfassungswidrig erklärt worden. In Sachsen-Anhalt kam es zu keiner Klage, obwohl die vom Landesrechnungshof als ohne ausreichenden Corona-Bezug eingestuften Maßnahmen ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro umfassen – mehr als die Hälfte des kompletten Sondervermögens.

Beispiel Finanzministerium: Das CDU-geführte Haus investiert rund 71 Millionen Euro aus dem Sondervermögen in den Neubau des Landesamtes für Verbraucherschutz. Die Universitäten in Halle und Magdeburg dürfen sich außerdem über 6,3 Millionen Euro beziehungsweise 9,1 Millionen Euro für "Baumaßnahmen" freuen.

Die Martin-Luther-Universität in Halle bekommt für Bauprojekte 6,3 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen. Bildrechte: dpa Der Zusammenhang zur Pandemie sei gegeben, teilt eine Sprecherin des Finanzministeriums auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Das Landesamt für Verbraucherschutz nehme "eine Schlüsselfunktion für (…) Aufgaben der Überwachung von Pandemiesituationen" wahr und brauche dafür eine funktionierende Laborinfrastruktur. Ein Neubau sei die wirtschaftlichste Alternative. Die Universitäten erhielten "Mittel für Bauprojekte, die die Digitalisierung unterstützen, um künftig Formate der Online- und Hybridlehre besser durchführen zu können."

Der Landesrechnungshof kam zu einem anderen Urteil: Diese Maßnahmen "hätten auf keinen Fall aus dem Sondervermögen finanziert werden dürfen", teilt ein Sprecher mit.

Glasfaserausbau aus dem Sondervermögen

Auch das FDP-geführte Infrastruktur- und Digitalministerium verteilt Mittel aus dem Sondervermögen an Projekte, bei denen der Bezug zur Pandemie fragwürdig erscheint. So sollen knapp 114 Millionen Euro in "Digitale Infrastrukturen" fließen. Hinter dem blumigen Begriff verbirgt sich unter anderem der Ausbau des Breitbandnetzes – ein politisches Ziel, das bereits lange vor Beginn der Pandemie in der "Gigabitstrategie" des Landes verankert war.