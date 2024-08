Umweltbundesamt appelliert an Bundesregierung

Für Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes in Dessau, dauert der Wechsel vom Verbrenner zum Elektroauto viel zu lange. Er mahnt mehr Tempo an. "Die E-Mobilität wird in Zukunft günstiger sein als der Verbrenner-Motor. Denn es ist die einfachere Technologie, nicht so komplex", sagt Messner. Allerdings seien geringe Stückzahlen teuer. "Die deutschen Unternehmen müssen nun in die Gänge kommen, weil weltweit sind andere Autohersteller in der Lage, preisgünstige Fahrzeuge anzubieten", fordert er.

Bildrechte: IMAGO / Jürgen Heinrich Der Chef von Deutschlands wichtigster Umweltbehörde will aber auch mit eigenen Vorschlägen aufwarten. Er sei angetan vom französische Modell, wonach beim Kauf von Verbrenner-Autos zusätzliche Steuern anfallen, die wiederum der Elektro-Infrastruktur zugutekommen sollen. "Über solche Instrumente denken wir nach und sprechen darüber mit der Bundesregierung", sagt Messner.

E-Auto fahren in Deutschland besonders teuer

Eine Subventionierung des Strompreises fürs Autoladen, wie es beispielsweise in den Niederlanden praktiziert wird, schloss er dagegen aus: "Es darf keine Dauersubventionen für die E-Mobilität geben. Zumal wir uns bei der Stromerzeugung in einer Übergangsphase befinden." Der Netzausbau sei teuer und bedürfe hoher öffentlicher Investitionen. "Wenn wir trotzdem Strom subventionieren, wäre das eine Kostenfrage für die öffentliche Hand. Deshalb würden wir nicht dafür plädieren", so Messner weiter.

Während der UBA-Präsident noch nach Möglichkeiten sucht, die E-Mobilität wieder in Fahrt zu bringen, hat das Vergleichsportal Switcher.ie aus Irland herausgefunden, dass Deutschland für Fahrer von Elektroautos ein teures Pflaster ist. Was die Kosten angeht – angefangen beim Fahrzeugkauf oder beim Autoleasing bis hin zu den Strom- und Versicherungskosten nehme die Bundesrepublik in Europa einen Spitzenplatz ein – vor Irland und Belgien. Preiswert seien Stromer dagegen in der Türkei, im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina.

"Umweltschutz muss bezahlbar sein"

Professorin Doreen Pick, Konsumforscherin an der Hochschule Merseburg, rechnet auch deshalb nicht mit einer schnellen Kehrtwende. Pick sagte MDR SACHSEN-ANHALT, noch seien Elektroautos zu teuer, es fehle an Ladestationen, auch Batterie-Reichweiten und der Tarifdschungel würden abschrecken.