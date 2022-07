Caroline Schering hat in ihrer Prüfungszeit oft Geschichts-Yoga gemacht. Das geht ungefähr so: Man schließe die Augen, bringe sich in eine länger zu haltende Yoga-Position und murmele dann Zeittafeln zu Industrialisierung und Nationalsozialismus vor sich her. "Ich habe meine Zeit immer so effektiv wie möglich genutzt", erklärt sie. So konnte sie ein Einser-Abi wuppen und trotzdem noch Sport machen und tanzen gehen.



Dazu kam ein bisschen Glück – zum Beispiel mit den Lehrern. Im Gegensatz zu einigen Freunden landete sie in Kursen mit vielen Möglichkeiten, sich gute Note dazuzuverdienen. Wie einmal in Deutsch, als sie ein Goethe-Gedicht als Yoga-Stunde inszenierte. Auch ihr familiärer Hintergrund spielte ihr in die Karten. Mutter und Vater sind Akademiker. "Ich hatte das Glück, dass mir meine Eltern in der Schule helfen konnten", sagt Caroline Schering. "Mein Papa hat ein großes geschichtliches Wissen. Und meine Mama ist gut im Ausdruck, sie hat oft Aufsätze von mir Korrektur gelesen."