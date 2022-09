Im Elefantenbereich seien im Inneren auch Kap-Warane untergebracht. Hier wurde eine Lösung gefunden, dass nur ein kleiner, abgetrennter Bereich für die Schuppenkriechtiere beheizt werden muss und nicht das gesamte Elefantenhaus. Zudem sind weitere Maßnahmen umgesetzt worden, wie das Senken der Temperatur in den Büros der Verwaltung und der Einsatz von LED-Lampen.

"Die EVH steht im engen Kontakt mit ihren Großkunden, wie beispielsweise dem Zoo. Gemeinsam werden alternative Lösungen für eine sichere Energieversorgung gesucht und bewertet." In diesem Fall sei das Blockheizkraftwerk vor Ort durch die Umrüstung eines Kessels auf Öl teilweise zu ersetzen.

Der Vorteil momentan: Warmhäuser, wie in den großen Zoos gibt es hier nicht. "Nur die Wellensittiche und die nordamerikanischen Baumstachler brauchen in der kalten Jahreszeit hier Wärmeunterstützung", erklärt Matthias Haak, der stellvertretende Geschäftsführer des Fördervereins Erholungsgebiet Petersberg, zu dem der Tierpark gehört. In den Bereichen sind Keramikheizplatten montiert, die mit Strom betrieben werden.