Enquete-Kommission im Landtag Wie der MDR mit kritischen Beiträgen umgeht

Der Medienpolitiker Stefan Gebhardt von den Linken wollte hierzu die Einschätzung des Redaktionsrates und der ebenfalls anwesenden Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse erfahren. Diese weisen die vorgebrachten Anschuldigungen zurück. "Wir sind gegen die Unterstellung, dass Meinungsvielfalt nicht stattfindet. Es gibt in diesem Schreiben Punkte, die zutreffen; es ist halt wie mit einer Schrotflinte zu schießen. Da treffen Sie immer etwas. In den entscheidenden Punkten sehen wir die Dinge aber anders." Die Enquete-Kommission will sich von den Vorwürfen des Schreibens selbst ein Bild verschaffen und prüft, ob das Schreiben in der nächsten Sitzung im Mai auf die Tagesordnung gepackt wird.