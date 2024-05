In Sachsen-Anhalt sind die Probleme bei der Aufbewahrung von Beweismitteln bei der Polizei den Behörden schon länger bekannt. Das hat das Landes-Innenministerium jetzt eingeräumt. Demnach gab es bereits im Jahr 2017 eine Projektgruppe, die eine landesweit einheitliche IT-Lösung finden sollte. Ein solches elektronisches Asservaten-Managementsystem gibt es jedoch bis heute nicht. Stattdessen würde in den Verwahrstellen der Polizei weiter mit Verwahrbüchern und Excel-Tabellen gearbeitet werden, hieß es.

In Sachsen-Anhalt hatte es zuletzt häufiger Probleme mit den Asservatenkammern der Polizei gegeben. Das Innenministerium erklärte auf Anfrage, dass sich die Projektgruppe mit Vertretern mehrerer Polizeibehörden vor sieben Jahren damit befasst hat, wie das Management der Asservate besser gelingen könne. Sie habe damals gewarnt, dass eine Übersicht fehle, in welcher der Werdegang der Beweismittel nachvollzogen werden könne und es keine landesweit einheitliche Dokumentation gebe. Die Projektgruppe habe dem Ministerium empfohlen, landesweit einheitliche Standards bei der Bearbeitung der Vorgänge zu definieren.

Weil das Thema parallel in mehreren Bundesländern eine Rolle spielte, habe man aber statt einer eigenen Lösung, Gespräche mit anderen Ländern aufgenommen, so das Innenministerium. Diese hätten sich über Jahre gezogen, denn die Anforderungen seien immer komplexer geworden. Erst im Mai 2021 habe es eine Ausschreibung für das gewünschte Programm gegeben.

Dass dies frustrierend für Polizei und Mitarbeitende in den Verwahrstellen sei, könne man verstehen, hieß es aus Zieschangs Behörde. Leider dauerten solche Abstimmungsprozesse der Länder häufig mehrere Jahre. Man wolle aber weiter die Einführung eines solchen Managementsystem einführen.

Der Landesrechnungshof hatte in seinem Prüfbericht Anfang des Jahres erhebliche Mängel bei der Aufbewahrung von Beweismitteln festgestellt. In der Folge ging es unter anderem um nicht ordnungsgemäß vernichtete Waffen und entwendete Beweismittel. Dabei waren unter anderem eine Stabhandgranatenattrappe und eine nicht ordnungsgemäß vernichtete Maschinenpistole in den Blick geraten.