Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg, pixabay

Geld für Kultur Wie Musikschaffende und Radiosender von der EU profitieren

Hauptinhalt

12. Mai 2024, 17:06 Uhr

In einer Serie vor der Europawahl am 9. Juni geht MDR SACHSEN-ANHALT der Frage nach, wie Menschen hierzulande von der Europäischen Union profitieren. Im zweiten Teil geht es um die Kulturbranche. EU-Fördergeld fließt nicht nur in die großen Kultureinrichtungen des Landes, sondern zum Beispiel auch in ein europaweites Radio-Vernetzungsprojekt, an dem der Sender Radio Corax aus Halle teilnimmt. Die Band "Left For Pleasure" hat davon bereits profitiert.