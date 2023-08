Die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Dienstag die Ergebnisse ihrer Bürgerbefragung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgestellt. Die repräsentative Erhebung in Sachsen-Anhalt ergab demnach, dass rund 70 Prozent der Befragten innerhalb der vergangenen 14 Tage das Fernsehprogramm von ARD und ZDF geschaut haben, gefolgt vom MDR mit knapp 60 Prozent. Für die Erhebung wurden nach Angaben der CDU-Fraktion 1.117 in Sachsen-Anhalt lebende Personen per Telefon bzw. per Online-Interview befragt.