Das Wohnzimmer von Patrick Nadazy ist eigentlich großzügig geschnitten. Ein prächtig geschmückter Weihnachtsbaum ziert die Mitte des Raumes, rundherum liegt buntes Spielzeug verstreut. Doch tritt man weiter in die gut beheizte Stube, stellt man fest: Ein großer Teil des Zimmers liegt abgeschottet hinter Glasscheiben. Dort, zwischen den üppigen Tropenpflanzen und Ziersteinen, leben Patricks Haustiere.

Pythons, Boas und Schildkröten im Wohnzimmer

Er streckt den Arm aus und zieht ein schimmerndes, schlauchartiges Objekt von der Gardinenstange. "Das ist eine Schlangenhaut von meiner gelben Tigerpython, die hat sich erst vor kurzem einmal gehäutet", erklärt er und spannt dabei die Arme auseinander. Das Ende hängt trotzdem auf dem Boden. Patricks Tigerpython ist gut vier Meter lang. Diese Haut stammt von Patricks Python. Länge: vier Meter. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Und doch ist sie nur ein kleiner Teil von Patricks Haustierbestand. Fragt man ihn, was er noch so in seinen Terrarien hält, muss er erst einmal kurz Luft holen. "Vier Tigerpythons, fünf Boa Constrictors, zwei Chinchillas, ein Jemen-Chamäleon", zählt er auf, "und eine Spornschildkröte und eine Afrikanische Pantherschildkröte." Mit dem Großteil davon teilt er sein Wohnzimmer, die anderen leben im Flur und im Schlafzimmer.

Kaum Regelungen in Sachsen-Anhalt

Dass Patrick in seinem Haus bei Staßfurt solche Tiere halten kann, wäre in anderen Ländern – und anderen Bundesländern – so nicht möglich. Doch in Sachsen-Anhalt gibt es kein sogenanntes Gefahrtiergesetz, das regelt, welche Tiere im Privatbesitz erlaubt sind. Artgeschützte Tiere müssen lediglich gemeldet werden. Das Wohnzimmer von Patrick: Zwischen Terrarium und Weihnachtsbaum. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Und so gibt es nicht nur große Würgeschlangen in Sachsen-Anhalts Haushalten: Ein Mann in der Börde hält einen weißen Löwen im Garten, bei anderen hüpfen Weißbüschelaffen durch die Wohnung. Offizielle Zahlen dazu gibt es kaum, im Jahr 2013 berichtete die Magdeburger Volksstimme, dass in 8.000 sachsen-anhaltischen Haushalten exotische Tiere leben. Demnach sind etwa die Hälfte davon Reptilien, wovon wiederum Schildkröten den größten Teil ausmachen.

Zoologe: Haltung muss stimmen

Für den Zoologen Hendrik Müller von der Universität Halle ist die Haustierhaltung vor allem eine Frage der Lebensbedingungen. "Jedes Tier hat natürlich bestimmte Bedürfnisse, was die Temperatur, die Ernährung oder den Käfig anbelangt – und die müssen klar eingehalten werden", sagt er. "Und natürlich muss man auch beachten, dass die Tiere groß werden und dass ab einer bestimmten Größe auch eine gewisse Gefahr von ihnen ausgeht." Bei einer Würgeschlange gehe man davon aus, dass ab dreieinhalb, vier Metern auch für einen erwachsenen Mann durchaus eine Gefahr besteht.