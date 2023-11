Allerdings gebe es eine große Spanne zwischen Kleinstrenten und hohen Rentenbeiträgen, so das Bundesarbeitsministerium. Hintergrund seien vor allem bei den Kleinstrenten deutlich kürzere Arbeitszeiten, "wie sie in den alten Ländern besonders bei Frauen erkennbar sind", so das Ministerium. Es verwies auch auf eine Studie zur Alterssicherung in Deutschland aus dem Jahr 2019, nach der das Haushaltseinkommen von Rentnerinnen und Rentnern relativ ausgeglichen war.