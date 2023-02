Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Rentner, die weiter einer Arbeit nachgehen, in Sachsen-Anhalt und Thüringen erhöht. Nach Angaben der Regionaldirektion waren in Sachsen-Anhalt Mitte 2022 rund 26.600 Senioren im Rentenalter erwerbstätig und damit rund 800 mehr als im Jahr zuvor sowie annähernd 1.100 mehr als vor fünf Jahren. In Thüringen waren es 30.400 Rentner – knapp 1.000 mehr als 2021 und etwa 700 mehr als vor fünf Jahren.