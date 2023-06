"Die Regel soll ja aber vor allem Frauen helfen, in Vereinen zu spielen, wo es bislang überhaupt keine Frauenmannschaft gibt", so Schult. Viele Spielerinnen in Deutschland haben keine Spielmöglichkeiten in Sportvereinen. Häufig gibt es in vielen Fußballvereinen nur Männermannschaften. Lediglich ein Viertel der Vereine in Deutschland habe mindestens eine weibliche Fußballmannschaft gemeldet, so der Fußballverband Sachsen-Anhalt.

Torhüterin Almuth Schult: Jede Frau die Fußball spielen möchte, sollte die Möglichkeit dazu haben. (Archivbild) Bildrechte: imago images / ActionPictures