Gemischte Teams beim Fußball sind im Jugendbereich keine Seltenheit. So auch in der A-Jugend des VfL Gehrden in Gommern im Jerichower Land. Sie "kennen das nicht anders", sagt Klara, denn sie spielen schon immer mit Jungs zusammen in einem Team. Bis jetzt war es so, dass damit spätestens in den erwachsenen Spielklassen Schluss gewesen wäre.