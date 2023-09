Tag des offenen Denkmals Am Tag des offenen Denkmals beteiligen sich mehr als 5.000 Denkmale in Deutschland. Als größte Kulturveranstaltung Deutschlands sollen Bürgerinnen und Bürger einen kostenfreien Zugang zu Geländen und Attraktionen bekommen.



Die Eröffnung des Kulturevents findet in jedem Jahr in einer anderen Stadt statt. In diesem Jahr richtet Münster die Eröffnung am 10. September aus. Der erste zentrale Auftakt fand 1998 in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt statt.