In Sachsen-Anhalt beklagt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) die Folgen der Trockenheit am Grünen Band und fordert ein sofortiges Gegensteuern durch den Menschen. Der stellvertretende Landesvorsitzende, Dieter Leupold, sagte, Landwirte, Fachverbände und Gesetzgeber müssten dafür sorgen, dass mehr Flächen in nassen Zeiten länger unter Wasser stehen können. Dafür müssten Stauanlagen wieder Instand gesetzt werden.

Außerdem müsse man wahrscheinlich darüber nachdenken, in einem gewissen Umfang Entwässerungsanlagen wieder zurückzubauen, so Leupold. Für die eigenen Flächen im Grünen Band hat der BUND bereits entsprechende Anträge gestellt. Das sei im Moment noch ein Verwaltungsakt.

So ist Leupold zufolge die komplette Fischfauna am Grünen Band ausgefallen. Das habe zur Folge, dass beispielsweise der Fischotter keine Nahrung finde bzw. auch Vogelarten, die von Fischen leben. Die Trockenheit betreffe aber auch Kleinstlebewesen wie Insekten und Larven, die in Gewässern leben und durch das Ausdorren komplett wegblieben. Die Dürre bekäme auch den verschiedenen Libellenarten an den Brietzer Teichen westlich von Salzwedel und den seltenen Orchideenwiesen nicht. Die bleibenden Schäden erkenne man erst in einigen Monaten. Problematisch für das Ökosystem sei außerdem, dass die Trockenheit im Cheiner Moor Torf zerstöre. Torf sei wichtig, um Kohlenstoffdioxid zu binden.