Noch keine einheitliche Regelung Landesregierung will mehr gendern

Ob und wie in Behörden und Verwaltungen gegendert werden soll, ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen, die bis in den Landesparlamente getragen werden. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will nun für einheitliche Standards in ihren Behörden sorgen.