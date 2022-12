Das Ministerium weist allerdings darauf hin, dass einzelne Schulen in Sachsen-Anhalt einen Schulhund haben. Dazu zählen beispielsweise die Sekundarschule "Comenius" in Stendal oder auch die Sekundarschule "August Bebel" in Leuna. Dort werde den Kindern "sicherlich der korrekte Umgang mit Hunden erklärt".

Dabei sind Kinder laut Tierschutzorganisation Tasso doppelt so häufig das Opfer von Hundebissen wie Erwachsene. Eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, wie sehr Kinder in Sachsen-Anhalt betroffen sind, ließ das Landesverwaltungsamt unbeantwortet.

Hundetrainerin Antonia Markov aus Merseburg geht mit ihren Vierbeinern in Grundschulen. Sie will Beißattacken verhindern. Im Unterricht sollen die Kinder den Umgang mit den Tieren lernen. Mit einer Französischen Bulldogge und einer Bullterrier-Hündin übt die Trainerin mit den Schülerinnen und Schülern Verhaltensregeln ein. Sie sollen so lernen, Hunde besser einschätzen zu können. Markov ist gefragt. Sie ist in Schulen in Merseburg, Halle oder auch Leipzig im Einsatz.