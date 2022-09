In Sachsen-Anhalt fehlen dem Staat offenbar Einnahmen in Millionenhöhe, weil Menschen keine Hundesteuer zahlen. Das schreibt die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) am Dienstag unter Verweis auf den Tierschutzbund. Demnach sind rund 80 Prozent der Hunde, die in Tierheimen aufgenommen werden, nicht bei den Behörden gemeldet. Es werde einfach zu wenig kontrolliert, kritisiert der Tierschutzbund.