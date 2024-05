Gesundheit Kampf gegen giftiges Jakobskreuzkraut: Landwirte fordern mehr Unterstützung

16. Mai 2024, 11:02 Uhr

In den vergangenen Jahren hat sich das giftige Jakobskreuzkraut in den ländlichen Regionen von Sachsen-Anhalt stark ausgebreitet. Die invasive Pflanzenart ist für Tiere wie Kühe und Pferde hoch gefährlich. Die toxischen Stoffe, die die Leber angreifen, können über Kuhmilch aber auch in den menschlichen Körper geraten. Landwirte fordern Unterstützung.