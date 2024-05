Der "Blaue Eisenhut" ist hochgiftig und gilt als die giftigste Wildpflanze Europas. Wichtigstes Merkmal sind die violett-blauen Blüten, die in einer Traube ausgebildet sind. Das oberste Blütenblatt ist helmförmig und hängt wie eine Art Hut über der Blüte.



Wie giftig ist der "Blaue Eisenhut"?



Die Pflanze enthält den Wirkstoff Aconitin. Bereits eine kleine eingenommene Menge, etwa ein Blatt, kann für Menschen tödlich sein. Als tödliche Dosis gelten 2-6 Milligramm. Auch die bloße Berührung mit der Haut kann Irritationen oder Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Dabei sind alle Bestandteile der Pflanze giftig, von der Knolle bis zu den Blüten.



Woran erkenne ich eine Vergiftung?



Bei Berührung mit der Haut können Wärmegefühl und Brennen eintreten, bei längerem Einwirken sogar Taubheitsgefühl.



Nach Einnahme sind innerhalb etwa einer Viertelstunde im Mund Kribbeln und Brennen zu spüren, was sich über die ganze Haut ausbreitet. Folgende Gefühllosigkeit, Atemlähmung und Herzrhythmusstörung führen zum Tod innerhalb weniger Stunden.



Was tun bei Vergiftung?



Der Giftnotruf für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ist unter der Nummer 0361 730 730 erreichbar. Bei Lebensgefahr ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren. Weitere Informationen.



Bei einer Vergiftung mit dem "Blauen Eisenhut" müssen die Bestandteile aus dem Körper befördert werden – durch Erbrechen oder Magenspülung. Es gibt kein Gegenmittel. Patienten erhalten Aktivkohle, die Gift absorbiert.



Wo wächst der "Blaue Eisenhut"?



Die Pflanze tritt vor allem in den Alpen und den Mittelgebirgen Europas auf, wird aber auch in Gärten kultiviert. Sie steht in Deutschland unter Naturschutz.



Wie wird die Giftpflanze eingesetzt?



Mit dem "Blauen Eisenhut" wird seit der Antike gemordet. Auch in Serien und Filmen wird die Methode zuweilen aufgegriffen.



Der in Köthen forschende Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, hat Eisenhut-Extrakte unter anderem eingesetzt, um Nervenschmerzen zu behandeln. In der Homöopathie findet der hochverdünnte Wirkstoff bis heute Anwendung, etwa bei Fieber oder Entzündung.

