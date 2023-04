Im Landkreis Wittenberg sind bei Annaburg und Jessen zahlreiche Bäume und Sträucher von den Raupen des Goldafter-Schmetterlings befallen. Ihre Brennhaare sind sowohl für Menschen als auch Tiere gefährlich. Sie verursachen Atembeschwerden und heftige allergische Reaktionen. Hundehaltern wird empfohlen, ihre Tiere an der Leine zu halten.

Experten zufolge ist die Ausbreitung des Goldafters eine Folge der Klimaerwärmung. Es gibt ihn mittlerweile in ganz Europa. Der Schmetterling und seine Raupen lieben Wärme und Trockenheit. Sie überwintern in sogenannten Gespinsten in den Bäumen. Das sind dichte, aus Fäden bestehende Netze, die ein bisschen wie Spinnenweben aussehen.