In Sachsen-Anhalt muss sich die Polizei immer häufiger mit dem Diebstahl von Kfz-Kennzeichen auseinandersetzen. Das geht aus einer Recherche von MDR SACHSEN-ANHALT hervor. Demnach sind die beiden Großstädte Magdeburg und Halle am stärksten davon betroffen.

Allein in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr 355 Nummernschilder gestohlen. Im Vergleich zu 2021 ein Plus von 20 Prozent, wie MDR SACHSEN-ANHALT erfuhr. In Halle schlugen die Diebe demnach 263-mal zu. Ein leichter Rückgang.