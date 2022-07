In Ummendorf im Landkreis Börde hat sich ein Moped-Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten am Sonnabend mitteilten, sollte der 38-Jährige am späten Freitagabend eigentlich kontrolliert werden. Er fuhr aber einfach weiter. Die Polizisten nahmen nach eigenen Angaben die Verfolgung auf.