Holprige Straßen sind in Sachsen-Anhalt besonders in den ländlichen Regionen ein häufiges Ärgernis für Fahrrad- und Autofahrende. Vom Land erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte nun 60 Millionen Euro für Investitionen an den Kreisstraßen. Die Mittel könnten für Neu-, Um- und Ausbauten sowie für Erhaltungsmaßnahmen an den Straßen verwendet werden, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Magdeburg mit.