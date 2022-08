Diese Umleitungsstrecken hat das Verkehrsministerium für die Zeit der Bauarbeiter auf der B 180 ausgewiesen. Bildrechte: Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt Für die Sanierung der B-180-Strecke zwischen den Knotenpunkten B86, L159 sowie L72 sind rund zehn Wochen Bauzeit eingeplant. Autofahrer in Richtung Aschersleben werden derweil über Siersleben und Welfesholz (L72) sowie Hettstedt (L158) zur B180 geführt. In Richtung Eisleben verläuft die Umleitung über Mansfeld (L 225), Klostermansfeld und Helbra (L160) nach Volkstedt auf die B180. Anfang Oktober sollen die sanierten Straßen wieder uneingeschränkt befahrbar sein.



Auch die Kreisstraße 2321 ist laut Verkehrsministerium von der Baustelle betroffen. Der Verkehr in Richtung Klostermansfeld wird solange weiträumig über Mansfeld (L225) umgeleitet. Autofahrer mit Fahrtziel Siersleben und Thondorf werden über Helbra (L225) und Volkstedt (L160 und L72) geführt. Hier ist das Ziel, pünktlich mit Beginn des neuen Schuljahres fertig zu sein.

Auch andernorts im Land wird seit Montag an Straßen gebaut. So wird kurz vor Salzwedel die B248 zwischen dem Fuchsberg-Kreisel und Kricheldorf saniert. Auf der Kricheldorfer Ortsdurchfahrt wird ebenfalls gebaut. Auch der Kreisel selbst und der Radweg entlang der Bundesstraße werden erneuert, so die Information aus dem Verkehrsministerium.

Die Kosten betragen demnach knapp 2,7 Millionen Euro. Die Umleitungen für Autofahrer sind zeit- und nervenzehrend: Pkw aus den Richtungen Gardelegen, Arendsee und Lüchow mit Fahrtrichtung Wolfsburg müssen über die Braunschweiger Straße bis zum Warthekreisel. Lkw fahren eine andere Strecke. Die Bauarbeiten sollen bis Jahresende andauern.