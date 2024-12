Der Landtag von Sachsen-Anhalt schreibt auf seiner Homepage über den Gesetzentwurf zum Normenkontrollrat: "Der von den Fraktionen CDU, SPD und FPD eingebrachte Gesetzentwurf zur Einsetzung eines Normenkontrollrats hat das Ziel, die Qualität der Gesetzgebung in Sachsen-Anhalt zu verbessern. Der Normenkontrollrat soll als verwaltungsexternes, unabhängiges Expertengremium die Ministerien bei der Vorbereitung von Regelungsvorhaben unterstützen. Damit soll sichergestellt werden, dass Gesetze und Verordnungen in Sachsen-Anhalt praxisgerecht, verständlich und rechtssicher sind."



Im entsprechenden Gesetzentwurf heißt es weiter, dass der Normenkontrollrat aus sechs Mitgliedern bestehen solle, die von der Ministerin oder dem Minister, die oder der für die Angelegenheiten der Rechtsetzung ständig ist, berufen werden. Die Amtszeit dauere fünf Jahre. "Die Mitglieder sollen aus den Bereichen der Politik, der Wissenschaft und der Wirtschaft, den kommunalen Gebietskörperschaften sowie zivilgesellschaftlichen Gruppen kommen. Frauen und Männer sollen gleichermaßen vertreten sein. Die Mitglieder sollen Erfahrungen in Angelegenheiten der Rechtsetzung oder Rechtsanwendung innerhalb staatlicher oder gesellschaftlicher Institutionen gesammelt haben", so die Angabe im Gesetzentwurf.