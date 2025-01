Die konkreten Anschuldigungen in der Mail laut Bericht: "Scheinbeschäftigung", "illegale Parteienfinanzierung" und "Stimmenkauf". Diesen Mail-Inhalt bestätigte ein AfD-Kreisverbandsmitglied MDR SACHSEN-ANHALT.

Ziegler wies die Vorwürfe am Donnerstag im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT vehement zurück. Sie seien "absoluter Irrsinn", erklärte er. Die Anschuldigungen hätten ihn erstmals am vergangenen Freitag erreicht. "Einen Tag nach meinem Erfolg vor Gericht. Das ist doch auffällig", deutete er an. Man wolle ihn beschädigen, ein falsches Bild von ihm erzeugen und letztendlich seine Kandidatur verhindern.