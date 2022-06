Obwohl die Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt als gesichert gilt, wackeln mancherorts doch entsprechende Stellen. Das bestätigte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag im Landtag. Als Grund führte Feußner unterschiedliche Bewertungen zwischen den Kommunen und einer Jury an, welche Schulen am bedürftigsten sind.