Mehr Mitglieder durch Kinderschutz

Beim Egelner SV Germania haben sie alle Empfehlungen des LSB in puncto Kinder- und Jugendschutz umgesetzt. "Wenn ich mich ernsthaft im Nachwuchs engagieren möchte, bin ich auch bereit, beispielsweise ein erweitertes Führungszeugnis einzureichen", sagt Hannes Schmidt. Der Kinderschutzbeauftragte ist seit 23 Jahren Mitglied im Verein. Er begann als Nachwuchs-Kicker, durchlief alle Altersklassen, spielt noch immer im Männer-Bereich, engagiert sich seit vielen Jahren nun auch als Trainer im Nachwuchs, in der Fußball- und der Tischtennisabteilung.

Vor vier Jahren reifte bei Schmidt dann der Entschluss: "Wir brauchen ein Kinderschutzkonzept!" Also ließ sich der heute 31-Jährige zum Kinderschutzbeauftragten ausbilden, entwickelte für seinen Klub ein Konzept. "Ich bin sofort auf positives Gehör gestoßen im Verein", sagt er und gibt auch zu bedenken: "Wenn ich Elternteil wäre, würde ich mich sicherer fühlen bei einem Verein, der sich dem Thema widmet." Und das hat für beide Seiten nur Vorteile, denn Schmidt glaubt: "Vielleicht ziehen wir dadurch auch das ein oder andere Mitglied mehr."

Hinschauen statt wegschauen: Hannes Schmidt aus Egeln und andere Kinderschutzbeauftragte wollen sexualisierter Gewalt in Sportvereinen vorbeugen. Bildrechte: MDR/Daniel George

Jedenfalls habe sich der Egelner SV Germania in den vergangenen Jahren prächtig entwickelt, vor allem im Nachwuchsbereich, erzählt Schmidt. "Als ich angefangen habe, mich zu engagieren, gab es nur den Fußball-Nachwuchs", erzählt er. "Mittlerweile haben wir sechs Abteilungen, also noch viel mehr verschiedene Sportarten und überall auch Kinder und Jugendliche."

Etwa 150 seien es insgesamt an der Zahl. Und auch immer mehr Ehrenamtliche würden sich als Trainer oder Trainerin engagieren, 14 gibt es in den Abteilungen aktuell insgesamt. "Das ist eine tolle Entwicklung", sagt Schmidt. Und: "Deshalb ist es auch unheimlich wichtig, dass wir alle für das Thema Kinder- und Jugendschutz sensibilisieren."

Kinder werden einbezogen

Auch andere Vereine in Sachsen-Anhalt gehen voran. Zum Beispiel die Kampfsportgemeinschaft (KSG) Zeitz. Dort landen Kinder und Jugendliche schon mal unsanft auf der Matte. Ganz normal beim Ju-Jutsu. Aber alles nach klaren Regeln. Das ist wichtig, sagt der Vereinsvorsitzende Silvio Klawonn: "Wenn sich alle an die Regeln halten, dann reden wir halt nicht von Gewalt – also gegen den Willen des Anderen. Das ist ja außerhalb der sportlichen Betätigung dann anders."

Maximilian Herrmann ist einer von zwei Kinderschutzbeauftragten bei der KSG Zeitz. Seine Aufgabe ist vor allem die Aufklärung – sowohl der Kinder als auch der Trainer. "Was sind die Rechte der Kinder? Wie kann ich mich verhalten als Trainer? Was ist grenzüberschreitendes Verhalten?", darüber spricht Herrmann im Verein.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt Durch die Kinderschutzbeauftragten lernen die Kinder ihre Rechte kennen und bekommen sie kindgerecht erklärt. Silvio Klawonn, Vorsitzender KSG Zeitz

Wie wichtig das ist, weiß auch der Vereinsvorsitzende Klawonn. Im Berufsleben ist er Polizist. Auch deswegen legt er so viel Wert darauf, der Gewalt altersgerecht vorzubeugen. "Das ist das, was wir jetzt mit den beiden Kinderschutzbeauftragten wesentlich besser machen können", sagt er. "Dass die Kinder ihre Rechte kennenlernen, auch ihre Rechte kindgerecht erklärt bekommen. Und dass wir das viel, viel mehr auch in den Trainings mit einflechten."

Und wer doch Opfer von Gewalt wird, hat verschiedene Ansprechpartner – nicht nur im Verein. Klawonn erklärt: "Wir haben einen externen Ansprechpartner. Das ist eine Rechtsanwältin. Sie hat Schweigerecht. An sie kann man sich wenden." Ihre Kontaktdaten seien im Kinderschutzkonzept zu finden.

Sportvereine als sicherer Ort

Bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wernigerode ist Mariana Selle seit anderthalb Jahren als Kinderschutzbeauftragte aktiv. "Das Thema war vorher nie so richtig auf dem Tisch, wurde immer ein bisschen bei Seite geschoben, wie das aus meiner Erfahrung bei den meisten Vereinen so war oder noch immer ist", erzählt die 25-Jährige.

Doch als Grundschullehrerin wusste sie um die Bedeutung des Kinder- und Jugendschutzes auch im Sportverein. Also engagierte sie sich. Ein ehrenamtliches Engagement, wovon auch der Kinder- und Jugendschutz in den Sportvereinen lebt, ohne dass dieses Thema oft am Rande bleibt.

Selle schildert, was viele ihrer Kolleginnen und Kollegen zu Beginn ihrer Zeit als Kinderschutzbeauftragte in ihren Vereinen erlebt haben: "Am Anfang fühlten sich manche schon unter Generalverdacht gestellt. Manchmal bin ich da schon auf Ablehnung gestoßen. Aber das gehört eben auch zu den Aufgaben einer Kinderschutzbeauftragten, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren und es zu enttabuisieren."

Bildrechte: MDR/Selle Wir wollen auch Kinder auffangen, die anderswo Gewalt erfahren mussten und sich uns anvertrauen. Mariana Selle, Kinderschutzbeauftragte der DLRG Wernigerode

Auch sie spricht von der Kultur des Hinsehens. Und: "Dafür ist es wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche ernst nehmen und alles dafür tun, dass möglichst nichts passiert. Denn wenn Kinder oder Jugendliche sexualisierte Gewalt oder generell Gewalt erleben müssen, beschäftigen sie solche Erfahrungen ein Leben lang."

Was bei der Diskussion um Kinder- und Jugendschutz in Sportvereinen oft zu kurz kommt: Es geht nicht nur um Prävention oder Intervention in konkreten Fällen im Verein. Nein, vielmehr erklärt Mariana Selle: "Auf der anderen Seite wollen wir auch Kinder auffangen, die anderswo, zum Beispiel im häuslichen Umfeld, Gewalt erfahren mussten und die sich uns anvertrauen."

Kurzum: Sachsen-Anhalts Sportvereine sollen für Kinder und Jugendliche ein sicherer Ort sein.

