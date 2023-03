Das erklärte Tobias Knoch, Geschäftsführer des LSB , im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Für diese Stelle und das Thema haben wir zwei Jahre lang gekämpft", so Knoch. Und: "Wir sind gerade schon dabei, die Stellenausschreibung zu formulieren und werden damit wohl bald an die Öffentlichkeit gehen."

Mehr als 4.000 Vereinsmitglieder bundesweit haben sich an der Onlinebefragung der Studie "SicherImSport" beteiligt, dem bislang umfangreichsten Forschungsbericht zu Gewalterfahrungen im organisierten Sport in Deutschland. Dabei gaben 63 Prozent der Befragten an, mindestens einmal im Sport psychische Gewalt erlebt zu haben.